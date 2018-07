IL CASINO DEL CALCIO IN TV - DA QUI IN AVANTI, PRIMA DI TUTTO, SI PAGA: IL GIOCO DEI PADRONI DEL CALCIO CHE HANNO CHIESTO L'AUMENTO ROBOANTE PUÒ ESSERE RETTO SOLO COSÌ. SOLDI DA SKY, SOLDI DA PERFORM, DRAGAGGIO DI TUTTE LE RISORSE POSSIBILI, I CINEMA ETC. - IL ‘GIOCO PERVERSO’ TRA DECODER, OFFERTE E APP - E PER GLI ABBONATI A 'MEDIASET 'PREMIUM…