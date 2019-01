NON E’ MAI TROPPO ICARDI – IL BOMBER ARGENTINO SI SCALDA PER LA QUESTIONE CONTRATTO, BLINDA WANDA (“LEI SARA’ IL MIO AGENTE FINO A FINE CARRIERA”) E MANDA UN MESSAGGIO ALL' INTER: “IL RINNOVO? ASPETTO UN' OFFERTA CORRETTA E CONCRETA” - ZHANG TENDE LA MANO: “CON LUI È TUTTO OK. CI VEDREMO PRESTO…”