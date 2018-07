SENZA TRUCCO E SENZA INGANNO - ORMAI NON È PIÙ SOLO UNA TENDENZA, MA UNA SCELTA DI COMUNICAZIONE DI MOLTE CELEBRITÀ: IL SELFIE SENZA TRUCCO DA POSTARE SU INSTAGRAM – COME APPAIONO CHRISTINA AGUILERA, PENELOPE CRUZ, HELEN MIRREN, ELISABETTA CANALIS E L’IRRICONOSCIBILE SHARON STONE – E SE PER QUALCUNA IL TRUCCO È SUPERFLUO, PER ALTRE…

drew barrymore e cameron diaz

Ormai non è più solo una tendenza, ma uno stile, una scelta di comunicazione di molte celebrità: il selfie senza trucco da postare su Instagram. Questo vale doppio: sono Drew Barrymore (43 anni) eCameron Diaz (45).

Le due ex Charlie’s Angels sono amiche per la pelle e la foto è stata postata dalla supersocial Drew, paladina, da anni di uno stile “senza filtri”, naturale. Basta guardare il suo profilo Instagram @drewbarrymore e poi, divertirsi con gli hashtag #nofilter #nomakeup.

Al selfie senza trucco e senza inganno cede anche Penelope Cruz, 44 anni.Dal cappello di paglia in vacanza al look da photocall a Cannes 2018, in cui partecipa come protagonista del film Todos Lo Saben, guadagna in magnetismo, ma senza stravolgimenti. È il potere dello smokey eye e della giusta messa in piega.

penelope cruz

60 anni compiuti il 10 marzo, Sharon Stone è una sex symbol, con e senza trucco: a pochi giorni dal compleanno, l’attrice ha postato sul suo account Instagram da 700.000 follower uno scatto senza makeup e senza filtri.

sharon stone

Non è l’unico sul suo wall: per l’attrice mostrarsi al naturale è la rivincita sulle influencer.

Christina Aguilera, 37 anni, con un filo di trucco effetto totalmente naturale, è la nuova (irriconoscibile) protagonista della cover di Paper Magazine. Il commento “hi mum” ha lasciato pensare per qualche secondo che quella ritratta fosse sua figlia, che, in realtà ha soli tre anni.

christina aguilera 1

La dimostrazione di quanto un natural look possa sfidare anche il tempo. “Hi mum, ciao mamma”, posta Christina Aguilera a commento di questo scatto, l’ultima cover di Paper Magazine.

In effetti, tutto potrebbe far pensare che la protagonista della copertina possa essere sua figlia. In realtà, si tatta proprio della pop star, con un “makeup effetto no-makeup” che la rende quasi irriconoscibile. Sicuramente, una decina d’anni più giovane rispetto ai soliti look da vamp tutta ciglia finte e labbra rosso fuoco.

A 37 anni, Christina Aguilera ha infatti due figli, di cui la piccola Summer Rain ha solo tre anni. La cover parla di “trasformation”, la bellezza della trasformazione. Obiettivo centrato, almeno esteticamente, grazie a questo beauty look che sembra riavvolgere il nastro del tempo.

helen mirren 3

Ci vuole coraggio da vendere per “no-makeup selfie” a 72 anni. Ma l’iconica Helen Mirren non teme nulla. Tantomeno i social. Anzi, ci gioca in tutta la sua autoironia. “Prima degli Oscar”, scrive asciutta sul suo account Instagram da 390.000 followers, totalmente senza trucco e in compagnia dello staff di professionisti beauty pronti al makeover per il red carpet. I commenti? Solo un migliaio di complimenti.

“…E dopo, con l’aiuto di questi tre in foto”, scherza Helen Mirren, pronta per il red carpet degli Oscar 2018 con taglio corto e smokey eye.

elisabetta canalis

La domanda è sempre la stessa: quanto fa il make up sui volti noti dello star system? A volte molto, altre poco, come il caso dell’ultima “vittima” da social network, Instagram, che svela sempre più il vero volto di star, modelle e celeb.

Elisabetta Canalis ha postato alcuni video che la vedono in auto, struccata e un po’ scompigliata. “Sexy? Mi manca la mia truccatrice, il mio parrucchiere…” si è lamentata scherzando. Niente da temere in realtà: la ex Velina, 39 anni, non ha bisogno di filtri per valorizzare la sua bellezza acqua e sapone.

laura pausini

I giochi di Laura Pausini sul suo profilo Instagram da quasi un milione e mezzo di follower: il 25 novembre 2015 posta due foto, una prima del make-up e una dopo. In pochi minuti quel post diventa virale.

Da ragazza della porta accanto ad “angelo” di Victoria’s Secret: la super modella brasiliana Izabel Goulart appare molto differente con e senza makeup.

izabel goulart

«Decidere di non curarmi più del trucco è stata l’esperienza più forte, potente, liberatoria e onestamente bella che abbia mai vissuto», dice Alicia Keys della sua scelta di non truccarsi più.

In un attimo, la presa di posizione della cantante è diventata virale e altre star, attraverso l’hashtag #nomakeupmovement hanno invaso Instagram postando le loro foto senza trucco.

jessica biel

