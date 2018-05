SEREDOVA, VELENO CI COVA! - L'EX MODELLA NON SI TRATTIENE E SALUTA, CON SODDISFAZIONE, L’ADDIO ALLA JUVENTUS DELL’EX MARITO BUFFON: “ADESSO TORNERO’ A TIFARE PER LA JUVE ANCORA DI PIU’, TANTISSIMO - AVREI PREFERITO SCOPRIRE LA FINE DEL MIO MATRIMONIO NON DAI GIORNALI MA DAL DIRETTO INTERESSATO”

«Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo» parola di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre di due dei suoi figli, Luis e David. Inevitabile tirare in ballo Seredova, in questi giorni durante i quali l'ex marito celebra il record dei 38 anni di carriera, l'abbandono della Juve (squadra nella quale milita dal 2001) ed è pronto ad affrontare nuovi orizzonti calcistici.

La modella e showgirl ceca ha affrontato l'argomento durante il programma Chiambretti Matrix su Canale 5 alla presenza del conduttore e di Alfonso Signorini, all'epoca direttore di "Chi", che fu il primo ad informare - via radio - la bella Alena che il marito le era infedele (la storia con Ilaria D'Amico, conduttrice Sky, era già iniziata).

«E meno male che non ho fatto un incidente anche se avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino» scherza oggi lei, con il sorriso un po' tirato, aggiungendo «Di corna non è mai morto nessuno» Il tifo juventino, ex marito a parte, ha anche un'altra ragione: il nuovo compagno è il manager Alessandro Nasi, che fa parte della famiglia Agnelli essendo cugino di John e Lapo Elkan.

