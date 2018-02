IL SESSO AD ALTA QUOTA FA BENE AI POLMONI, E PURE AI GUARDONI! (VIDEO) - A CITTÀ DEL CAPO, SUL CUCUZZOLO DI LION’S HEAD (669 MT), UNA COPPIA CELEBRA SAN VALENTINO SCATENANDOSI IN ESERCIZI GINNICI. UN CINEAMATORE RIPRENDE TUTTO, INCLUSO UN ESCURSIONISTA CHE PASSAVA DI LI' E SI METTE A OSSERVARE LA SCENA INDIGNATO. MA MICA SE NE VA, ANZI…

DAGONEWS

sesso ad alta quota a citta del capo lions head

Il sesso ad alta quota fa bene ai polmoni, e pure ai guardoni: sul cucuzzolo di Lion’s head, la montagna che svetta proprio sopra Città del Capo in Sudafrica, una coppia si è scatenata ieri in una trombata en plein air che ha attirato l’attenzione di svariati curiosi. Non solo l’immancabile cineamatore che ha ripreso tutto, ma anche un escursionista di passaggio che rimirava l’esercizio da pochi metri. Il suo sguardo è di sorpresa misto a sdegno, ma nonostante lo sdegno non ci sembra che si sia allontanato, anzi non si è mosso dal suo punto di osservazione.

sesso ad alta quota a citta del capo il guardone

Se vi state chiedendo come abbiano resistito i due amanti, per quanto audaci, a celebrare San Valentino nudi a 650 metri di altitudine, ricordate che in Sudafrica (emisfero australe) le stagioni sono invertite, e in questi giorni la temperatura oscilla tra i 20 e i 27 gradi. Ideale per attività all’aria aperta nella riserva naturale di Table Mountain.

sesso ad alta quota a citta del capo il guardone che non schioda