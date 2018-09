SESSO E BUGIE – UOMINI E DONNE MENTONO SOTTO LE COPERTE, MA PER MOTIVI DIVERSI – LE 10 BUGIE PIÙ FREQUENTI NEL MONDO MASCHILE: "NON RAGGIUNGO L'ORGASMO CON UN PRESERVATIVO" - "DI SOLITO DURO PIU' A LUNGO" - "SEI LA MIGLIORE AMANTE CHE IO ABBIA AVUTO'' - ''NON MI MASTURBO QUASI MAI'' - ''HAI UN SAPORE FANTASTICO"...

È un dato di fatto: uomini e donne mentono sul sesso per diversi motivi. Le donne tendono a mentire per sembrare sessualmente più innocenti, mentre gli uomini per sembrare dei bravi ragazzi, per fare sesso o per non impegnarsi sentimentalmente.

Quindi non tutte le bugie sono malvagie o uguali. Ma ce ne sono alcune da non sottovalutare. Tracey Cox rivela quali sono le 10 menzogne dette dagli uomini sulle quali porre un attimo di attenzione.

Mi sono fatto le analisi qualche mese fa

Questa è una bugia malvagia: sta dicendo che spera che tu faccia sesso con lui senza usare il preservativo. O non ha nessun preservativo a portata di mano o non vuole indossarne uno. Il problema è che, anche se ha fatto tutti i test recentemente, come si fa a sapere cosa è successo dopo?

Come si può sapere con che tipo di donne (o uomini) ha dormito dopo le analisi? Quando vai a letto con una persona senza preservativo, stai facendo sesso con tutti quelli con cui è andata prima. Ecco come affrontare il problema: digli che è fantastico che si sottoponga regolarmente a test e chiedi di andare a rifarli insieme.

Non raggiungo l'orgasmo con un preservativo

Questo valeva quando i preservativi erano spessi e scomodi. Le versioni high-tech, super sottili e ad alta sensibilità di oggi sono così confortevoli che si sentono a malapena. Anche contro l’allergia al lattice ci sono soluzioni alternative.

Questo non è mai successo prima

Quando dice questa frase sta solo cercando di salvare la faccia perché non è riuscito a raggiungere un’erezione. Potrebbe essere capitato perché è troppo ubriaco o perché è troppo emozionato e ha l’ansia da prestazione.

Nel secondo caso è spesso lusinghiero: vuole disperatamente essere un amante perfetto e l'ansia sta influenzando la sua capacità di essere all'altezza della situazione. Se invece non rientra in nessuno dei due casi il risultato sarà farti sentire come se la colpa fosse tua.

Di solito duro molto più a lungo

Se non avere un'erezione è la sua più grande paura, finire troppo presto è al secondo posto solo per un pelo. Ciò di cui la maggior parte degli uomini non si rende conto è che la le donne sono meno preoccupate di quanto si possa credere del fatto che l’uomo possa raggiungere il climax.

Se succede all'inizio della relazione, vuol dire che non è in grado di controllarsi. Se succede più in la nella storia vuol dire che si è innamorato del mito che le donne amano fare sesso per ore.

Fantastico solo su di te

È incredibilmente ingenuo pensare che sia così. Gli uomini hanno spesso fantasie su altre donne anche mentre si fa sesso. Se lui non lo ammette è perché ha paura della gelosia.

Sei la migliore amante che io abbia avuto

A volte lo dice perché lo pensa veramente. Ma in altri casi lo sta dicendo solo per sentirsi dire la stessa cosa. La cosa migliore è non chiedere: è ovvio che la risposta sarà una bugia.

Hai un sapore fantastico

Molte donne si preoccupano di come odorano o di che sapore hanno. È inutile chiedere se al tuo lui piace: alcuni diranno una bugia per farti godere fino alla fine.

Non mi masturbo quasi mai

La maggior parte degli uomini sotto i 25 anni si masturba almeno una volta al giorno. Sopra i 25 anni accade una o due volte alla settimana. Perché mente? Ha paura che possa essere visto come un disperato o una persona ossessionata dal sesso.

Posso capire se una donna ha avuto un orgasmo

Nessun uomo può dire se hai avuto un orgasmo. L'unica persona che lo sa è la donna. Non ci sono segni: alcune hanno un arrossamento sul torace o il clitoride sensibile, ma questo non succede a tutte le donne. È una menzogna delirante e fastidiosamente narcisistica.

Voglio solo dormire

Quando dice così bisogna essere disposte a tutto. In alcuni casi potrebbe essere vero, in altri magari si avvicinerà per delle coccole, ma vorrà altro. Se non vi conoscete e lui ti sta invitando a casa, devi sapere a cosa vai incontro: è uno stratagemma per fare sesso. se gli andrà bene accetterai, in caso contrario la serata sarà finita.

