29 nov 2018 15:20

SESSO DI FUOCO – DRAMMA DURANTE UNA FESTA PER LA SCOPERTA DEL SESSO DI UN BIMBO IN ARIZONA: IL PACCO CHE DOVEVA RIVELARE SE IL NASCITURO ERA MASCHIO O FEMMINA PRENDE FUOCO, SCATENANDO UNO SPAVENTOSO INCENDIO – IL BILANCIO È TERRIBILE: VANNO IN FUMO 47 MILA ACRI DI TERRA. IL DANNO STIMATO È DI OLTRE 8 MILIONI DI DOLLARI – L’UOMO CHE HA PROVOCATO IL CAOS È STATO CONDANNATO A… (VIDEO)