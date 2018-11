SESSO IN MACCHINA? COL CAMBIO AUTOMATICO È MEGLIO – IL POST FACEBOOK DI UN RIVENDITORE AUTO DI TREVISO, CHE ELENCA GLI OPTIONAL MIGLIORI PER FARSI UNA BELLA SVELTINA: “FINE DELLO STRESS, GUIDA PACATA, MANO DESTRA PRONTA ALL’USO IMPROPRIO” – “SEI RILASSATO CON L’IMPIEGATA DI FIDUCIA E IN QUELL’ISTANTE LA NOTI GIÀ PIEGATA SENZA LA LEVA DEL CAMBIO INFILATA TRA LE COSTOLE. IMMAGINATI COME PROSEGUIRÀ IL VIAGGIO” – L’IRA DELLE FEMMINISTE DI “NON UNA DI MENO” – FOTOGALLERY

“Auto per personaggi dal carattere autoritario, titolari d’azienda, rappresentanti, uomini sia sposati sia single”. Inizia così il lunghissimo post per pubblicizzare un’auto pubblicato sulla pagina Facebook del rivenditore d’auto Autosile Service di Villorba, che ha raccolto una pioggia di critiche e indignazione, in particolare dall’associazione trevigiana contro la violenza sulle donne, “Non una di meno”, che ha scritto alle autorità chiedendo di rimuovere il post.

IL POST FACEBOOK DI AUTOSILE SERVICE

Il post in questione cerca di attirare l’attenzione del maschio per vendere una Bmw usata, facendo riferimento a tutti i più banali stereotipi maschili, fino a diventare hard con riferimenti sessuali espliciti. “L’optional per eccellenza, il cambio automatico - recita il post - Fine dello stress, guida pacata, mano destra sempre pronta all’uso improprio. Stai andando all’ultimo appuntamento di lavoro prima delle ferie.

Sei bello rilassato mentre ascolti Somebody to love con la tua impiegata di fiducia, già con la visione negli occhi di te e la tua compagna sulla barca in mezzo al mare della Sardegna -continua il post - E in quell’istante noti l’impiegata fidata già piegata senza opporre nessuna lamentela della leva del cambio infilata nelle costole.

Tu hai il cambio automatico, non una sbarra verticale tra te e lei. E immagina come proseguirà il viaggio. Ricordati che poi dovrai usare i fazzolettini umidificati nel cassetto e nel mini frigo troverete da bere”.

Potrebbe essere già abbastanza così ma non si sono risparmiati neppure sul finale:"Te ne accorgerai quando tornerai a casa per preparare le valige con la tua compagna, pronti per andare in ferie in barca e mentre carichi la tua vecchia auto ti sentirai dire: “Amore sai, oggi con Silvano siamo andati a Saturnia all’ultimo appuntamento di lavoro con l’auto nuova. Sai, ha il cambio automatico”. L’auto di Silvano è l’altra che abbiamo venduto stamattina: un Volvo automatico”.

Il lungo post, era stato pubblicato alcune settimane fa, poi, ripubblicato sulla pagina Facebook della concessionaria venerdì scorso. E ieri l’associazione “Non una di meno” ha criticato duramente l’annuncio: “Riteniamo inaccettabile che un’azienda nel 2018 possa ancora far riferimento ad uno stereotipo fortemente machista per commercializzare i suoi prodotti - hanno scritto sulla pagina Facebook dell’associazione - riteniamo che pubblicità, come quella proposta da Autosile service srl, che utilizzano stereotipi di genere offendendo la dignità femminile, favoriscano l’insorgere di episodi di violenza, alimentino le discriminazioni nell’ambito lavorativo e il clima di sopraffazione e ricatto nei confronti delle donne. Per questo chiediamo a tutti di attivarsi per la rimozione di questa pubblicità”.

La concessionaria ha risposto alle accuse spiegando che si tratta di “una trovata di marketing, non si offende nessuno”. In serata però il post viene rimosso con la seguente spiegazione: “Abbiamo eliminato il post della bmw solo ed esclusivamente perché ritengo alquanto ridicolo essere bersagliato per una pubblicità ritenuta offensiva da un gruppo di donne che dovrebbero spendere il loro tempo per occuparsi di problemi reali e non erigersi paladine della giustizia e lottare contro fantasmi immaginari. Ogni tanto bisognerebbe attivare il cervello e farsi una sana risata”.

