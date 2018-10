15 ott 2018 18:02

SESSO, NON TI CONOSCO – ECCO UNA SERIE DI FALSI MITI DA SFATARE IMMEDIATAMENTE SUI RAPPORTI SESSUALI – L’ASTINENZA NON È L’UNICO MODO PER NON RIMANERE INCINTA E NON È VERO CHE SE UNA DONNA VA A LETTO CON MOLTI UOMINI LA SUA REPUTAZIONE DIMINUISCE – E SE LA VAGINA RIMANE ANCORA UN MISTERO COME SI PUÒ PRETENDERE DI GODERE?