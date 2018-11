SESTRIERE DA INCUBO – A PUNTA ROGNOSA (QUOTA 3000 METRI) UNA VALANGA TRAVOLGE DIECI PERSONE – LA ZONA È RAGGIUNGIBILE SOLO IN ELICOTTERO. DUE SCIATORI SONO RIUSCITI A METTERSI IN SALVO DALLA FURIA DELLA SLAVINA E HANNO LANCIATO L’ALLARME - RICERCHE IN CORSO

Da www.torinoggi.it

valanga 1

Le notizie sono ancora frammentarie, ma attorno alle ore 13.30 di oggi, sabato 24 novembre, si è registrata una valanga alla Rognosa del Sestriere, a quota 3000 metri. Si tratterebbe di una slavina di medie dimensioni, staccatasi dal versante montano, che avrebbe investito una decina di persone. La notizia sembra sia stata poi ridimensionata da quanto dichiarato da due alpinisti che sono riusciti a mettersi in salvo.

La zona è raggiungibile solo da elicottero. Alla Borgata è arrivata anche un'ambulanza con personale medico, mentre due elicotteri del Soccorso Alpino (uno da Alessandria) sono giunti sul posto per intervenire. Anche cani della Guardia di Finanza e cani da valanga utilizzati assieme al personale del Cnsas.

valanga

Il comandante della stazione dei carabineri di Sestriere segue l'evento da valle, data l'impossibilità di raggiungere la zona. Nella zona si è verificata nelle scorse ore una abbondante nevicata, che a quota 2.500 metri ha portato fino a 80 centimetri di neve fresca. Al momento non ci sarebbero segnalazioni di feriti gravi, il dispositivo per ricerca e soccorso è comunque stato immediatamente attivato.

Tutte le operazioni di soccorso vengono gestite dalla centrale operativa della emergenza sanitaria di Torino, unica in Regione Piemonte, dove c'è 24 ore su 24 un tecnico del Soccorso Alpino, che ha sempre in carico gli interventi di soccorso in zona alpina o comunque impervia.

valanga 2

Due sciatori sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo della valanga e sono stati loro a lanciare l'allarme: hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. Allo stato attuale, si presume quindi che non vi siano persone travolte ma una trentina di tecnici, comprese unità cinofile da valanga, stanno operando per bonificare la valanga, che è di grosse dimensioni.

valanga 3

Sul posto elicottero del 118 di Torino, mentre quello arrivato da Alessandria è a campo Marche a copertura ed eventuale sostegno.

pila valanga