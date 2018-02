UNA SETTIMANA COI FIOCCHI! DOPO BURIAN, ARRIVA “BIG SNOW”: GIOVEDÌ NEVICHERA’ ANCORA A ROMA? - UN'ALTRA PERTURBAZIONE PROVENIENTE DALLA SPAGNA È PRONTA A CONGELARE DI NUOVO L'ITALIA – IL METEOROLOGO: SONO POSSIBILI FIOCCHI ANCHE SULLA CAPITALE MA…

Dopo ‘Burian' ecco ‘Big Snow'. Un'altra perturbazione è pronta a congelare di nuovo l'Italia e giovedì potrebbe di nuovo nevicare a Roma. Almeno fino a venerdì 2 marzo le temperature si manterranno di circa dieci gradi sotto la media del periodo.

Secondo il direttore de IlMeteo.it Antonio Sanò "tra mercoledì e giovedì prossimi tutte le regioni settentrionali si troveranno ricoperte di 5/10 cm di neve, o anche più in Emilia Romagna. Ci saranno ancora nevicate sulla Pianura padana anche sabato mattina, mentre al Centro pioverà diffusamente con temporali. Domenica 4 marzo, giorno di elezioni, sarà una bella giornata di sole, quasi primaverile su gran parte d'Italia".

Secondo il meteorologo di 3BMETEO.com Francesco Nucera, "la forte ondata di freddo siberiano che è puntualmente arrivata l'Italia sta per raggiungere il suo apice. Poi proseguirà, seppur in maniera più attenuata fino a giovedì quando arriverà una perturbazione dalla Spagna che porterà in un primo momento neve al Nord ed in pianura anche al Centro". Per Nucera "sono possibili fiocchi anche a Roma, dove gli accumuli potranno registrarsi solo all'inizio, dato che la sovrapposizione di una massa d'aria calda sul ‘cuscinetto gelido' porterà pioggia".

