IL SEXTING DEI FIGLI RICADE SUI PADRI - PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE, LA CONTEA BRITANNICA DEL KENT HA DECISO DI CASTIGARE LE FAMIGLIE - SE VIENE MESSA IN CIRCOLAZIONE UNA FOTO HOT DI UN ADOLESCENTE, RISPONDE L’INTESTATARIO DELLA LINEA INTERNET O DELL’ABBONAMENTO TELEFONICO (DUNQUE I GENITORI…)

Monica Ricci Sargentini per www.corriere.it

Giro di vite sul sexting in Inghilterra. Nel mirino della polizia del Kent ora ci sono i genitori dei ragazzi che condividono immagini sessuali esplicite. Gli agenti hanno infatti avvisato le famiglie che sono passibili di perquisizioni, confisca dei computer e anche detenzione preventiva in caso gli adulti siano intestatari dei contratti telefonici dei ragazzi.

LE LINEE GUIDA

La decisione della polizia del Kent contraddice le linee guida sono state emesse ieri dal Consiglio Nazionale dei Capi di Polizia in cui si raccomanda di evitare di criminalizzare i giovani colpevoli di sexting e di cercare, al contrario, di educarli a non inviare più immagini sessualmente esplicite.

Ma dalla famosa contea inglese, nota come il giardino dell’Inghilterra, replicano che l’aumento della diffusione di immagini indecenti ha costretto il dipartimento di polizia a prendere misure drastiche. «La nostra priorità — ha detto al Daily Telegraph Susie Harper, a capo dell’unità di salvaguardia e protezione del Kent — è la sicurezza dei nostri giovani. Non vogliamo essere allarmisti, diciamo solo che gli adulti sono responsabili dell’uso che i figli fanno del cellulare».

I RISCHI

Il rischio, però, è che i ragazzi si spaventino e non denuncino più gli episodi di sexting. «Le intenzioni sono buone — ha detto Jim Gamble, ex capo del Child Exploitation and Online Protection Centre — ma è una strategia a rischio. I bambini le cui immagini indecenti sono state messe in circolazione potrebbero decidere di tacere e diventare ancora più vulnerabili».

I DATI

Nel 2016 in Gran Bretagna sono state più di 2mila le denunce per diffusione di immagini oscene. In Italia si parla di 200-300 casi all’anno. Nel 2017 sono stati 37 i minori denunciati all’autorità giudiziaria.