SFERA EBBASTA IN “MEGA” LOVE – IL RE DELLA TRAP È STATO AVVISTATO MENTRE SI BACIAVA FOCOSAMENTE CON TAYLOR MEGA, L’INFLUENCER CHE AVEVA FATTO GIRARE LA TESTA ANCHE A FLAVIO BRIATORE – ‘DIVA E DONNA’ HA SORPRESO IL TRAPPER E LA BIONDA HOT STRIZZATA IN UN ABITINO BIANCO DOPO UNA CENETTA ROMANTICA IN UN RISTORANTE DI LUSSO DI MILANO: BACI HOT, ROSE ROSSE E… (VIDEO)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

taylor mega e sfera ebbasta 4

Lui, Sfera Ebbasta è il re della trap, lei Taylor Mega, influencer con foto da "bollino rosso", è la modella che secondo indiscrezioni avrebbe fatto girare la testa a Flavio Briatore la scorsa estate.

I due, pizzicati insieme in una notte milanese, formano una coppia esplosiva. Diva e Donna mostra le immagini del loro appuntamento, tra baci hot, rose rosse e una cenetta romantica in un ristorante di lusso.

Secondo il settimanale, Sfera Ebbasta (25 anni) e Taylor (24) si sarebbero conosciuti prima su Instagram, dove entrambi sono seguitissimi, poi "dal vivo". Lei con un miniabito rosa scollato sul décolleté sorride al rapper che invece tiene il cappuccio della felpa in testa, forse per godersi il tête-à-tête senza farsi riconoscere dai fan.

taylor mega e sfera ebbasta 3

I due cenano insieme in un noto ristorante in centro dove incontrano Michelle Hunziker che, da buona "padrona di casa" si avvicina a loro per un saluto, e poi passeggiano al chiaro di luna e... un bacio tira l'altro.

Entrambi hanno fatto della provocazione uno stile di vita. Lui con i suoi testi crudi e la sua musica è il primo italiano a entrare nella top 100 mondiale di Spotify, lei, con un profilo social costellato di pose conturbanti, la scorsa estate ha alimentato il gossip per un presunto flirt con Flavio Briatore, smentito via social dallo stesso imprenditore. Resta il fatto che Sfera Ebbasta e Taylor Mega formino una coppia effervescente.

Che Fedez e Chiara Ferragni debbano iniziare a preoccuparsi?

Un nuovo Tour a sorpresa - Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino e disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno (FIMI), e dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con il suo “Sfera Ebbasta Rockstar tour”, il rapper ha annunciato a sorpresa lo "Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019”, tre imperdibili concerti nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista a partire dal 17 Aprile 2019.

taylor mega e sfera ebbasta 2

Il Trap King della musica italiana debutterà dal Palalottomatica di Roma (17 Aprile) per proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 Aprile e chiudere in grande stile al Mediolanum Forum, nella sua Milano, il 27 Aprile.

