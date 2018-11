SFIDA “CAZZOTTO AL POLIZIOTTO” – TRE AGGRESSIONI SEPARATE NEL CARCERE RIKERS ISLAND DI NEW YORK: ALCUNI DETENUTI HANNO PICCHIATO, IMMOBILIZZATO E TENTATO DI STRANGOLARE ALCUNI AGENTI – NON È CHIARO SE GLI ATTACCHI SIANO DERIVATI DA PRECEDENTI ALTERCHI O CI SIA STATO UN ACCORDO TRA CARCERATI PER SEMINARE IL CAOS – UNA FONTE INTERNA AL PENITENZIARIO RIVELA… (VIDEO)

Aggressioni in serie, nell’arco di 48 ore, all’interno del Rikers Island, penitenziario di New York, dove tre agenti sono stati attaccati da alcuni detenuti in differenti episodi.

Come si vede nelle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, un prigioniero è uscito da una stanza e ha sferrato un pugno sul viso di un poliziotto. In un’altra occasione un agente è stato immobilizzato contro un muro, soffocato e picchiato da un gruppo di carcerati che lo aveva accerchiato.

Fortunatamente il poliziotto è riuscito a divincolarsi. Nel corso di un terzo episodio un detenuto ha tentato di colpire una guardia.

Non è chiaro se le aggressioni siano derivate da precedenti alterchi o ci sia stato un accordo tra detenuti per generare il caos. Tuttavia una fonte interna al penitenziario ha reso noto che incidenti come questi sono fin troppo comuni: «I detenuti sanno di poter sfruttare il fatto che ai poliziotti è stato ordinato di non contrattaccare».

