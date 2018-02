POSTA! - SONO MERIDIONALE MA VOTERO’ PER SALVINI PERCHE’ LA SINISTRA RADICAL CHIC HA ORAMAI PERSO OGNI CONTATTO CON LA REALTÀ - ENNESIMO RINVIO A GIUDIZIO PER BERLUSCONI NEL SOLITO "RUBY TER", TANTO PAGANO I CONTRIBUENTI. PER OGNI PUNTO PERCENTUALE CHE “FORZA ITALIA” GUADAGNA NEI SONDAGGI, UN NUOVO PROCESSO PER SILVIO?