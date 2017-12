SGOMINATA LA BANDA DEI "LUPIN" DELLE BOUTIQUE: A ROMA FINISCONO IN MANETTE TRE RUSSI CHE AVEVANO GIÀ FATTO RAZZIA PER 40MILA EURO NEI NEGOZI PIU' LUSSUOSI DEL CENTRO - VIDEO

https://youtu.be/oT0zXvudtHA

Ivan Francese per il Giornale

banda di lupin russi

Li avevano soprannominati "i Lupin russi" ma stavolta le guardie sono state più veloci dei ladri.

È finita male l'avventura di tre ladri russi di 29, 30 e 32 anni, arrestati dai carabinieri di Roma con 40mila euro di capi griffati proprio mentre stavano per scappare in patria.

I tre operavano in diverse botteghe del centro storico della Città Eterna, più o meno sempre con il medesimo modus operandi: uno faceva da palo all'esterno del negozio, gli altri due nascondevano abiti e accessori di lusso sotto il cappotto per poi allontanarsi indisturbati. I militari della stazione di San Lorenzo in Lucina li hanno fermati in flagrante nella lussuosa Maison dell'omonima piazza: uno dei tre aveva una borsa del valore di 3500 sotto il giubbotto, dove l'aveva occultata dopo aver rimosso le placche anti-taccheggio.

Nel corso della perquisizione della stanza d'albergo dove erano alloggiati due della banda, poi, i carabinieri hanno ritrovato altra refurtiva per un valore complessivo di 40mila euro. Uno dei tre la stava sistemando in quattro grossi trolley: tutto era pronto per essere trasportato all'estero, probabilmente in Russia.

CARABINIERI

Ora sono stati portati in caserma, dove sono trattenuti in attesa del rito direttissimo. Ora gli investigatori sono al lavoro per capire se si trattasse o meno di furti su commissione e soprattutto per risalire a eventuali canali di ricettazione e riciclaggio.