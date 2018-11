SHARK ATTACK! UN SUB È STATO ATTACCATO ALLA TESTA DA UNO SQUALO MENTRE ERA IN IMMERSIONE CON ALCUNI AMICI NELLE ACQUE DELLE BAHAMAS – UN UOMO, CHE STAVA RIPRENDENDO L’ESCURSIONE CON UNA GOPRO, RISALE RAPIDAMENTE URLANDO E CHIEDENDO AIUTO – GLI ATTIMI DI TERRORE IN UN VIDEO

Da "www.corriere.it"

sub attaccato da squalo 4

“Me la sono vista davvero brutta” ha detto Will Krause descrivendo l’attacco subito da uno squalo quest’estate. L’americano ha condiviso il video nel Giorno del Ringraziamento.

Assieme ad alcuni amici era andato a pesca in apnea nelle acque delle Bahamas, quando è stato morso alla testa e al collo da uno squalo. “All’inizio non ho capito cosa fosse” ha detto l’uomo parlando con i media americani.

sub attaccato da squalo 5

Tutto il gruppo è scappato sulla barca, con Krause sanguinante e in stato di choc. L’uomo è stato portato a riva e poi in ospedale. “Rivedendo quelle immagini posso solamente dire di essere fortunato a essere ancora qui”

sub attaccato da squalo 14 sub attaccato da squalo 10 sub attaccato da squalo 13 sub attaccato da squalo 7 sub attaccato da squalo 9 sub attaccato da squalo 1 sub attaccato da squalo 6 sub attaccato da squalo 12 sub attaccato da squalo 8 sub attaccato da squalo 3