29 mar 2019 18:01

SI POSSONO METTERE AL MONDO DUE GEMELLI DOPO 26 GIORNI DA UN PRIMO PARTO? - PER QUANTO SEMBRI IMPROBABILE È QUELLO CHE È ACCADUTO A UNA 20ENNE DEL BANGLADESH CHE È DOVUTA CORRERE IN OSPEDALE A CAUSA DI FORTI DOLORI ADDOMINALI A QUATTRO SETTIMANE DI DISTANZA DALLA NASCITA DEL SUO PRIMOGENITO - DALL’ECOGRAFIA I MEDICI HANNO SCOPERTO CHE ERANO IN ARRIVO DUE BIMBI: LA DONNA, INFATTI, HA…

Da "www.ok-salute.it" gravidanza 3 Arifa Sultana, questo il suo nome, ha 20 anni e ha partorito un maschietto a fine febbraio. Dopo un parto normale, la mamma e il bimbo hanno lasciato l'ospedale di Dhaka, la capitale del Paese. Dopo meno di 4 settimane è dovuta però tornare al Pronto Soccorso, lamentando forti dolori al basso ventre. I dottori l'hanno subito sottoposta a un'ecografia, scoprendo che stava per partorire due gemelli. Perché i medici non se ne sono accorti Sultana ha due uteri, una condizione chiamata utero didelfo o utero doppio, che colpisce una donna ogni 2000. Solo però una volta su un milione succede una gravidanza multipla. Il suo primo figlio e i gemelli sono stati concepiti e sono cresciuti negli uteri separati. In occasione del primo parto non aveva fatto un'ecografia. Ecco perché i medici non se ne erano accorti. gravidanza 1 Nei Paesi più avanzati è impossibile non scoprirlo prima. Nelle aree rurali, come quelle in cui vive la giovane donna, è raro che si facciamo esami diagnostici. Cos'è l'utero didelfo Si tratta di una malformazione molto rara dell'utero, che è diviso in due uteri distinti. L'embrione all'inizio ha diversi organi che sono divisi sul piano mediano dell'organismo. L'esempio tipico è dei reni, che poi rimangono due. gravidanza 2 Altri puntano alla zona centrale dell'organismo diventano un unico organo. All'inizio quindi ci sono sempre due uteri. A un certo punto si fondono, diventando un solo organo. In casi rari questa unione si ferma. Ecco che a seconda dei casi avremo: l'utero didelfo o doppio: si tratta di due uteri completamente distinti, dove anche ovaie, tube, colli e corni sono duplicati. Nel 75% dei casi sono presenti anche due vagine. Non dà particolari problemi alla salute della donna, se non quando la donna vuole avere un figlio; gravidanza 6 l'utero bicorne: è la malformazione all'utero più comune. Accade quando i due corni di Mulle non si uniscono completamente, assumendo una forma a cuore.