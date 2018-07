SIAMO A LUGLIO MA PARE NOVEMBRE – L’ITALIA NELLA MORSA DEL MALTEMPO: FORTI TEMPORALI AL CENTRO-SUD – ROMA SI E’ SVEGLIATA SOTTO IL DILUVIO: RACCORDO BLOCCATO, ALBERI IN STRADA - UN VIOLENTO NUBIFRAGIO ANCHE A NAPOLI: STRADE ALLAGATE E TRAFFICO IN TILT

Da www.meteo.it

temporale

La perturbazione numero 4 di luglio che nel weekend appena trascorso ha interessato il Nord e parte del Centro Italia, in questo inizio di settimana si muove verso sud, attraversando tutta la Penisola italiana. Il suo veloce passaggio è associato ad una fase di marcata instabilità atmosferica e ad aria più temperata settentrionale, che favoriscono un deciso calo delle temperature e una cessazione del caldo intenso soprattutto al Sud. A seguire, e probabilmente per tutto il resto della settimana, ci aspettano giornate estive, caratterizzate da tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con solo qualche temporale isolato in montagna.

temporale

Dal punto di vista termico, dopo il ridimensionamento atteso tra oggi e domani, nella seconda parte della settimana le temperature torneranno a salire, riportandosi ovunque di 2 o 3 gradi al di sopra della norma…. Al mattino rovesci e temporali sparsi in Romagna, sulle regioni centrali, nel nord della Campania e della Puglia; soleggiato in Sardegna e sul resto del Nord. Nel pomeriggio la perturbazione temporalesca si sposterà al Sud, fino al nordest della Sicilia; la sera ampie schiarite in tutto il centro Nord; ancora qualche rovescio su Puglia, Molise, Calabria, Messinese. Temperature: in rialzo al Nord, in calo al Centro Sud e sulla Sicilia. Venti da deboli a moderati settentrionali

napoli temporale

2. BOMBA D’ACQUA SU NAPOLI

Oscar De Simone per www.ilmattino.it

Strade allagate e traffico in tilt a Napoli dopo il violento nubifragio che ha colpito in mattinata la città.

Il temporale non è durato molto, ma è stato sufficiente a creare dei veri corsi d’acqua attorno e sopra i marciapiedi che ancora adesso risultano parzialmente sommersi. Non solo, il vento forte anche abbattuto le reti di delimitazione poste all’ingresso di uno dei due varchi del sottopasso Claudio. Auto costrette a marciare a rilento e conseguenze sul traffico che in diverse zone è andato in tilt.

roma temporale