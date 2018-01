SIETE PIÙ ZOZZI DI UN RATTO - ‘SHOWER RAT’ È IL VIDEO CHE MANDA IN DELIRIO I SOCIAL PIÙ CAZZONI DEL PIANETA: UN TOPONE CHE SI FA LA DOCCIA E SI INSAPONA CON UNA DEDIZIONE SCONOSCIUTA A MOLTI FREQUENTATORI DELLA METRO - MA DIETRO A QUESTO FILMATO COSÌ DOLCE C’È UNA VERITÀ AMARA…

Dopo Pizza Rat, il topo che trascinava un trancio di pizza nella metropolitana di New York, un altro roditore ha letteralmente conquistato i social network.

Stiamo parlando di Shower Rat, il topo che si fa la doccia come un essere umano. Il video, postato inizialmente su Facebook lo scorso 27 gennaio 2018 dal dj peruviano Jose Carrera sull'account "akasoteexcito", sta spopolando anche su YouTube, Twitter e Instagram.

Il filmato, girato nel lavandino del bagno di Carrera, mostra un topo in piedi sulle zampe posteriori mentre si insapona meticolosamente, strofinandosi perfino le ascelle.

In sole 48 il filmato ore ha totalizzato già 44 milioni di visualizzazioni, un milione di condivisioni, 200mila reazioni e oltre 175mila commenti. Insomma, sono tutti impazziti per il roditore che si fa la doccia con le nostre stesse movenze.

Ma siamo sicuri che il topo fosse così contento di "giocare" con il sapone? Tuomas Aivelo, ricercatore biologico di Urban Rat all'Università di Helsinki in Finlandia, ha dichiarato a Gizmodo che il ratto probabilmente non aveva nessuna intenzione di farsi la doccia:

Un topo non farebbe mai questo [la doccia, n.d.R.] a meno che non ci sia qualcosa di cui vuole davvero sbarazzarsi. Penso che tutto quel sapone sia stato il vero problema per il topo, che voleva sbarazzarsi di quella sostanza che il suo padrone gli ha rovesciato addosso.

Dallas Krentzel, un biologo evoluzionista che studia la diversità dei roditori all'Università di Chicago e al Field Museum, ha dichiarato a NewsWeek che il protagonista del video non è un topo ma un pacarama, un roditore originario del Sud America:

Considerando le dimensioni della testa, la posizione bipede, gli arti flessibili, la coda rigida e il colore uniforme del mantello, questo animale non è un topo ma un pacarana. Ulteriore conferma arriva dal paese dove è stato girato questo video, il Perù, dove sono noti i pacarana.

Intanto Jose Carrera, criticato da alcuni animalisti sul web per aver maltrattato il roditore solo per ottenere i suoi "15 minuti di fama", ha dichiarato a NewsWeek di amare il suo animale:

La scena è durata soltanto 30 secondi, visto che il mio topo è immediatamente scappato via. Penso che volesse solo pulirsi. Amo molto gli animali, non oserei mai far del male al mio roditore. L'ho solo ripreso con il telefonino per qualche minuto, prima di lasciarlo andare.

Nell'autunno del 2015 spopolava sui social network un filmato che vedeva protagonista un altro roditore, Pizza Rat, impegnato a trascinare un trancio di pizza tra le scale della metropolitana di New York.

Il video, pubblicato inizialmente su YouTube da un newyorkese, ottenne più di 50 milioni di visualizzazioni.

