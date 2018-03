IN PARLAMENTO NON SOLO LE EX DI SILVIO: PURE LE EX DI PAOLO BERLUSCONI! - È STATA ELETTA PATRIZIA MARROCCO, PRODUTTRICE DELLE FICTION TRASH DI CANALE5 NONCHÉ STORICA FIDANZATA DI PAOLINO BERLUSCHINO. NESSUNO HA RACCONTATO CHE PURE LEI ERA STATA INFILATA NELLE LISTE (A PARTE DAGOSPIA, OVVIAMENTE…)