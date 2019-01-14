IL SINDACO DI DANZICA, PAWEL ADAMOWICZ, È MORTO IN OSPEDALE DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO DOMENICA SERA, MENTRE ERA SUL PALCO DI UN EVENTO DI BENEFICENZA – IL POLITICO, UNO DEGLI ESPONENTI PIÙ IN VISTA DELL'OPPOSIZIONE AL GOVERNO SOVRANISTA E CONSERVATORE DI KACZYNSKI, ERA STATO COLPITO AL CUORE E ALL’ADDOME DA UN UOMO ARMATO DI COLTELLO (IL VIDEO CHOC DELL’AGGRESSIONE)

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ANSA) -  Non ce l'ha fatta sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, accoltellato ieri da un giovane mentre si trovava a una manifestazione di beneficenza. Il primo cittadino, 54 anni, è morto, secondo quanto affermano i medici che lo hanno operato stanotte, in un comunicato riportato dai media polacchi.
 

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"Nonostante in nostri sforzi non siamo riusciti a salvarlo", ha detto Thomasz Stefaniak, direttore del centro clinico universitario di Danzica, dove il primo cittadino era ricoverato da ieri sera. Adamowicz era stato accoltellato da un ventisettenne, che ieri dal palco della manifestazione aveva subito dopo preso il megafono per urlare di essere stato incarcerato ingiustamente, durante il governo di Piattaforma civica, partito di cui il primo cittadino faceva parte in passato. Le condizioni del sindaco era subito apparse disperate: ferito con una lama da 15 cm, Adamowicz era stato ricoverato e operato in un lungo intervento. I medici avevano affermato stamani che diversi organi erano compromessi. Il coltello aveva perforato il cuore e l'addome. Lascia una moglie e due figlie di 9 e 15 anni.

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