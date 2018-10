LO SMEMORATO DI EDIMBURGO CI È O CI FA? – SALVATORE MANNINO È TORNATO A PISA. L’IMPRENDITORE CHE HA PERSO LA MEMORIA E PARLA SOLO INGLESE, RITROVATO NELLA CATTEDRALE DI EDIMBURGO, È STATO RICOVERATO NELL’OSPEDALE DELLA CITTÀ TOSCANA – GLI INQUIRENTI INIZIANO A PENSARE CHE ABBIA PIANIFICATO TUTTO

DAGONEWS

salvatore mannino 7

È tornato a Pisa lo “smemorato di Edimburgo”. Salvatore Mannino, 52 anni, come riportato dal “Tirreno”, è arrivato all’aeroporto con la moglie Francesca e ha dato a tutti limpressione di capire l’italiano, pur sostenendo il contrario e continuando a parlare in inglese.

L’uomo era sparito nel nulla il 19 settembre, lasciando in Toscana la moglie, i figli e l’azienda (aperta da poco), ed è stato trovato il giorno successivo nella cattedrale di Edimburgo. Mannino si è svegliato all’ospedale e apparentemente non ricordava nulla. Niente di niente. Il vuoto totale anche quando in Scozia è arrivata la moglie.

salvatore mannino 6

Gli inquirenti iniziano a pensare a una fuga pianificata, anche perché prima di sparire aveva lasciato un messaggio di scuse, in codice, alla famiglia. Per ora è stato scortato dai carabinieri all’ospedale di Pisa, per nuovi accertamenti che devono verificare l’eventuale esistenza di una patologia psichiatrica.

salvatore mannino 5

salvatore mannino 3

