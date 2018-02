renzi & de benedetti

1 - RENZI E LA SOFFIATA A CDB

Estratto dell'articolo di Antonio Massari per il "Fatto Quotidiano"

La verità giudiziaria sull' acquisto delle azioni delle banche popolari, operato dall' ex presidente del gruppo Espresso, Carlo De Benedetti, dopo aver saputo dall' ex premier, Matteo Renzi, dell' imminente decreto che le trasformava in Spa, non è più soltanto nelle mani del pm Stefano Pesci e del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone.

Ora è anche nelle mani della procura di Perugia, guidata da Luigi De Ficchy. Il Fatto è in grado di rivelare che la procura perugina - dopo l' esposto presentato d Elio Lannutti, presidente onorario dell' Adusbef, oggi candidato per il M5S - ha aperto un fascicolo per verificare se, da parte dei magistrati romani che hanno condotto l'inchiesta, vi siano stati comportamenti od omissioni che integrino ipotesi di reato. E, per verificarlo, risulterà indispensabile valutare gli atti dell'intera vicenda che ha portato la procura di Roma a chiedere l' archiviazione del broker Gianluca Bolengo.

Parliamo dell'uomo che, per conto di De Benedetti, il 16 gennaio 2015, investiva 5 milioni in azioni delle banche popolari, con un profitto di 500mila euro. Bolengo viene intercettato mentre De Benedetti gli chiede: "Salgono le popolari?". Il broker gli risponde: "Sì, se passa un decreto fatto bene, salgono". E De Benedetti: "Passa, ho parlato ieri con Renzi, passa". E l' investimento parte all' istante.

[…] La procura di Roma - che sceglie di affidare le indagini a due periti e non alla Gdf - non iscriverà mai Renzi e De Benedetti nel registro degli indagati: sono stati entrambi sentiti come persone informate sui fatti. Fin qui, la cronaca dell' inchiesta romana. Sulla vicenda, però, interviene ora la procura di Perugia.

[…] La procura di Perugia intende verificare se i pm capitolini, nell' istruire il fascicolo, abbiano commesso reati oppure no: è l' unica competente a indagare sui colleghi della capitale. […]

2 - SOFFIATE SULLE OPA

Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

Intercettazioni «bruciate» (appena una settimana dopo l'avvio) da una micidiale fuga di notizie che adesso gli inquirenti addebitano a un ufficiale della GdF. E versioni «aggiustate» nelle audizioni in Consob. Ma un ex manager di Mediobanca, ammettendo le contestazioni e collaborando con i pm al lavoro su alcune chat recuperate nel sequestro di un telefonino improvvidamente non resettato, fa ricostruire parte di un giro di insider trading che nel 2012-2014 avrebbe sfruttato in Borsa il lancio di importanti Opa-Offerte pubbliche di acquisto, come quelle di Edizione Holding srl su Benetton, Docomo Deutschland su Buongiorno spa, Pai Partners su Marcolini, Salini su Impregilo, Vodafone su Cobra Automotive, e Bollorè su Havas.

L'inchiesta emerge ieri a Milano con l'arresto di un avvocato, 8 indagati e il sequestro di quasi 900.000 euro: e ipotizza come fonti delle notizie privilegiate avvocati o consulenti che all' epoca lavoravano in Mediobanca, in Unicredit e in importanti studi legali d' affari (tutti vittime delle condotte attribuite ai loro collaboratori) quali Cordeiro Guerra, Bonelli&Erede, Pedersoli, Legance.

I professionisti che per preparare future operazioni dei loro clienti abbiano accesso a informazioni privilegiate, passibili di influenzare i prezzi delle azioni in Borsa, figurano in apposito registro riservato: se le rivelano per proprio tornaconto sono insider «primari» del reato (da 1 a 6 anni di carcere più multa fino a 3 milioni), mentre chi riceve e sfrutta l'informazione è insider «secondario», condotta che non è reato ma illecito amministrativo punito dalle sanzioni Consob, salvo riacquisire rilevanza penale nel solo caso di istigazione del soggetto «primario».

Dalle ammissioni di un ex manager di Mediobanca (Francesco Maldese), e in misura minore dalle risposte ai pm (invece più difensive) del suo ex collega Marco Cecchini nel «credit risk management» di Mediobanca, nonché dalle chat recuperate sul telefonino di Cecchini, i pm Giordano Baggio e Gianfranco Gallo contestavano addirittura uno schema d'accordo, con annessa retrocessione di compensi in percentuale sui guadagni: un accordo fra quattro «intermedi» cercatori di ghiotte notizie (Germano Urgeghe, legale nello studio Cordeiro Guerra; Cecchini, poi passato da Mediobanca a Mckinsey; un collega di Urgeghe e amico di studi di Cecchini in Bocconi, Damiano Tomassini; suo fratello fiscalista, Antonio Tomassini) e almeno tre «fonti» di insider primario, quali per l'accusa Maldese, Riccardo Sangiorgi (avvocato nello studio Legance) e una terza «fonte in Unicredit che gli accertamenti non hanno consentito di individuare».

Queste fonti - alle quali su singoli dossier se ne sarebbero affiancate altre fuori dall'accordo, come in una occasione per i pm Alessandro Ronchini nello studio Pedersoli e Luca Vestini nello studio Bonelli&Erede - avrebbero orecchiato nei posti di lavoro e poi veicolato le notizie messe infine a frutto da altri tramite acquirenti finali delle azioni segnalate.

La Procura contestava perciò anche l'«associazione a delinquere»: ma ieri il gip Franco Cantù Rajnoldi non l'ha accolta, ritenendo «assenti o contraddittori gli elementi comprovanti la partecipazione di altri all'accordo preventivo» addebitato a Urgeghe e Maldese, e per gli altri inquadrando invece i fatti «in una estemporanea, intervallata e atomizzata attivazione di propositi criminali».

Il gip ha così respinto la richiesta dei pm di arrestare Sangiorgi e Antonio Tomassini, mentre per insider trading (sulle Opa Impregilo, Havas e Marcolini) ha disposto la custodia cautelare in carcere di Urgeghe, già destinatario di un avvio di procedimento Consob, e il sequestro a fini di confisca di 878.000 euro.

Misure emesse ieri (per fatti 2012-2014) su richiesta avanzata dai pm nel maggio 2017 in una indagine nata da una nota di Consob nel gennaio 2016. Tra le esigenze cautelari il gip addita «il disvelamento ai coindagati della notizia» di intercettazioni in corso «fornitagli il 23 marzo 2016 dal tenente GdF Marco La Mela», all' epoca all' Ufficio Operazioni di Milano.