L’attrice Bai Ling sostiene di essere fiera di essere la pin-up per milioni di uomini occidentali. Inizialmente aveva rifiutato l’invito di Hugh Henfer pensando che la rivista fosse troppo pornografica, ma poi ha confessato di essere stata abusata sessualmente da alcuni generali dell’esercito cinese quando era adolescente e che finire sulla copertina di Playboy l’abbia aiutata ad apprezzare il proprio corpo.

Aveva già posato per la rivista tuttavia nel 2005, tenendo in mano na spada laser e indossando solo qualche brandello di vestito in pelle. A più dieci anni da quella foto audace, l’americana di origine cinese sostiene che ancora non ama molto indossare troppi vestiti.

“Mi piace essere sexy, quando sono a casa giro sempre nuda,” ha riferito l’eccentrica attrice. “Una donna dev’essere sexy perché è un modo di avere fascino. Altrimenti si rischia di essere facilmente molto noiosi, non presentando correttamente gli elementi femminili.”

Bai Ling sostiene che le donne orientali siano le più sensuali, le più ricettive e anche le più misteriose per la maggior parte degli uomini: La mia copertina di Playboy voleva essere una dichiarazione di questo concetto.”

L’attrice, che su Instagram a 33.300 follower, e più di un milione e mezzo sul social cinese Weibo, insiste a sottolineare la sua differenza rispetto alle altre modelle di Playboy:

“Sono sulla copertina di Playboy ma faccio anche parte della giuria del Festival internazionale del cinema di Berlino e altri festival. Posso essere sexy e intelligente.

Nonostante essere molto aperta sulla sua immagine, Bai mantiene invece il mistero intorno alla sua età. Molte voci su internet sostengono che sia nata nel 1961 o nel 1966, ma lei sostiene che “se me lo chiedete, vi dico che ne ho 26,” aggiungendo:

“Mi sembra di venire dalla luna e di essere stata adottata sotto una forma umana in questa vita. Sento di essere come un alieno in realtà.”

