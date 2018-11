IL SOLITO TRANS TRANS - A FOGGIA UN TRANSESSUALE CHIEDE UN PASSAGGIO A DUE RAGAZZI MA POI LI RAPINA - HA ESTRATTO UN COLTELLO, CHIEDENDO PRIMA DEI SOLDI E POI STRAPPANDO UN BRACCIALE D'ORO DAL POLSO DI UNO DEI DUE - I DUE ALLOCCHI SONO STATI INGANNATI DA QUESTO PEZZO DI "RAGAZZA" IN MINIGONNA...

Da https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it

trans

Un transessuale foggiano di 33 anni è stato denunciato dalla polizia per rapina. La scorsa notte gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto l'allarme di due ragazzi, un 22enne e un minorenne. I malcapitati, che erano in auto, hanno raccontato di essere stati avvicinati da una ragazza alta in minigonna, che ha chiesto loro un passaggio a casa.

Una volta in macchina, i due ragazzi hanno capito che si trattava di un trans, che ha cominciato a fare avances sessuali nei loro confronti, ma ricevendo un 'no' perentorio. Il 33enne ha allora estratto un coltello, chiedendo prima dei soldi, e decidendo poi di fuggire strappando un braccialetto d'oro dal polso del minorenne. L'autore della rapina è stato denunciato, ma il bracciale non è stato trovato.