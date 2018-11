IL SOLITO TRANS TRANS – SCANDALO NELL’ESERCITO BRITANNICO DOPO CHE UN SOLDATO, CHE AVEVA DECISO DI DIVENTARE DONNA, È STATO SORPRESO CON LA MOGLIE DI UN COLLEGA, CHE GLI AVEVA INSEGNATO A TRUCCARSI – IL MARITO CORNUTO ERA TORNATO DA UNA MISSIONE E NON AVEVA PIÙ TROVATO LA COMPAGNA A CASA – IMBARAZZO TRA I VERTICI MILITARI CHE AVEVANO APPOGGIATO LA TRANSIZIONE…

DAGONEWS

chloe allen 7

Scandalo tra le fila dell’esercito britannico dopo che è venuta a galla la storia tra il soldato Chloe Allen, trans 26enne, e Sophie Gray, la moglie di un altro militare con la quale avrebbe iniziato una convivenza.

Nel 2016 il ministero della Difesa annunciò con orgoglio che Chloe avrebbe continuato a svolgere un ruolo nell’esercito dopo la decisione di diventare donna, maturata durante i quattro anni trascorsi nell’esercito. Ma adesso deve essere scattato qualcosa di diverso nella mente di Chloe che, nonostante avesse iniziato le cure ormonali, ha deciso di avvicinarsi sentimentalmente a Sophie.

chloe allen 3

Le due si erano conosciute nel periodo in cui Chloe aveva comunicato al mondo di voler diventare donna. Il sergente Mark Gray, 37 anni, le aveva offerto l’aiuto della moglie che avrebbe potuto insegnargli a truccarsi e a vestirsi. Ma tra le due, negli anni, deve essere scattato qualcosa di diverso e, di ritorno da una missione alle Falkland, Gray non ha più trovato sua moglie a casa: aveva portato via tutto per andare a vivere con Chloe.

Il marito, devastato dalla notizia, ha denunciato tutto ai suoi superiori visto che, secondo la legge militare, i soldati non possono avere relazioni con partner di altri soldati. Ma pare che l’esercito non voglia muoversi contro Chloe, probabilmente per non gettare nell’imbarazzo quei vertici che l’avevano appoggiato nel 2016.

chloe allen con sophie 1

«Scots Guards ha dato a Chloe il pieno sostegno, sottolineando che voleva che rimanesse nel reggimento qualunque cosa stesse accadendo nella sua vita privata e nel corso della transizione da uomo a donna - ha detto una fonte dell’esercito al Daily Mail - Su questa base hanno deciso che una relazione tra Chloe e la moglie del sergente Gray non può minare l'efficacia operativa del reggimento».

La scorsa notte Chloe ha rilasciato una dichiarazione attraverso il ministero della Difesa affrettandosi a dire che la storia è totalmente inventata: «Non ho alcuna relazione. Non sto vivendo con nessuno». Tuttavia, nelle ultime settimane Chloe ha trascorso diverse notti nell'appartamento di Sophie insieme ai suoi due figli, portandoli anche a scuola in più occasioni.

chloe allen 5 chloe allen 6 chloe allen 4 chloe allen 2