ROYAL CAFONAL! - HOLLYWOOD RUBA LA SCENA ALLA CORTE INGLESE: ECCO CLOONEY E AMAL, OPRAH WINFREY CONFETTATA, IDRIS ELBA, SERENA WILLIAMS E I BECKHAM - PIPPA MIDDLETON PER NON RUBARE LA SCENA SI È VESTITA DA TOVAGLIA PER IL TÈ DELLE CINQUE, NIENTE CHIAPPE FASCIATE STAVOLTA - TRA I PERSONAGGI CHE NON TI ASPETTI C'È IL MAGGIORDOMO CHIACCHIERONE DI DIANA (FERMATO DALLE GUARDIE), E CHELSY DAVY, LA FIDANZATA STORICA DI HARRY