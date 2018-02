SOLUZIONI GENIALI A PROBLEMI IMPROBABILI - SE NON SAPETE COME POTARE LE SIEPI ALTE O NON AVETE ABBASTANZA SPAZIO PER LA LAVATRICE, C'E' UN MONDO DI IDEE FAI-DA-TE AL LIMITE TRA IL DIABOLICO E IL SUICIDA DA CUI PRENDERE SPUNTO (PHOTOGALLERY)

DA 'www.brighside.me'

A volte non abbiamo il tempo, i materiali o le capacità tecniche per aggiustare qualcosa, ed è qui che entra in gioco la creatività. Di conseguenza, abbiamo raccolto in rete alcune soluzioni ai problemi comuni in cui ci imbattiamo. Alcune possono sembrare un po’ arruffate, ma dietro di esse si cela sicuramente il genio inespresso di un ingegnere mancato.

bici a motosega bicicletta di harry potter come stare in barca chiamo l elttricista o l idraulico come leggere nella vasca per il caffe questo e altro dove lhai comprata fidati sono un ingegnere ispirato da ikea la pigrizia e la madre del progresso la sicurezze prima di tutto lanti snooze mi domando chi ci abita lingegno degli studenti non fatelo a casa vostra un arca fai da te questo dovrebbe tenerla al fresco suonare il pollo per la fermata un posto all ombra