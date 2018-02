LA SORGENTE DEL POVIA: “TRAINI? DOBBIAMO RINGRAZIARLO. HA FATTO CAPIRE A TUTTA L’ITALIA QUAL È IL PROBLEMA - E’ IN CORSO UNA SOSTITUZIONE ETNICA E VOTERÒ PER SALVINI. IO RESPINTO A SANREMO? SONO L’UNICO CHE DICE COSE SCOMODE SULL’IMMIGRAZIONE. L’EVASIONE FISCALE È UNA RICHIESTA DI AIUTO. L’ASSOCIAZIONE PARTIGIANI? SONO I NUOVI NAZI-COMUNISTI”

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Traini? Dobbiamo ringraziarlo, lo dico fra virgolette, perchè sicuramente ha fatto capire a tutta l’Italia che c’è un grande problema. La colpa è di quelli che c’hanno governato, che hanno fatto governi pirotecnici. Traini ha fatto capire che la situazione è fuori controllo. E Salvini lo dice da una vita. E’ un grande segnale”. Lo dice il cantante Povia a La Zanzara su Radio 24.

“La maggior parte degli italiani – dice ancora Povia - non capisce molto, perché è confusa dalla propaganda politica. Io non sono un fesso sugli argomenti che tocco e ritengo che la maggior parte degli italiani non capisca proprio niente. Sono disinformati. Alla fine voterò per la Lega per la stima che ho verso Borghi e Bagnai. E vi dico che è in corso una sostituzione etnica. Ma è la storia che si ripete. Marx nel 1870 disse sull’immigrazione irlandese che gli irlandesi che migravano in Inghilterra abbassavano i salari agli inglesi e quindi erano tutti contro tutti, lo scontro sociale. Stessa cosa con gli immigrati oggi”. Giustifichi l’evasione fiscale?: “L’evasione fiscale è una richiesta d’aiuto. Il cittadino dice allo Stato non ce la faccio ad arrivare alla fine del mese”.

L’Anpi ogni tanto ti impedisce di fare i concerti: “L’Anpi li definisco Minoranpi mentali e nuovi nazi-comunisti. Io sarei anche aperto al dialogo. Uno potrebbe venire al concerto e dire non sono d’accordo. Ma non mi puoi impedire di farlo”.

“A Sanremo – dice – non mi vogliono, non vogliono uno scorretto come me. Ho presentato un sacco di canzoni. Sempre respinto. Si parlerebbe tutta la settimana di quello che canto, quindi Povia a Sanremo non lo prendono”. “L’omosessualità – dice ancora – nasce dalle relazioni sociali. Si può guarire? No, è una brutta parola guarire. Però uno può cambiare”