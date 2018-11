VIALLI SECRETS: "HO AVUTO IL CANCRO. ORA SONO TORNATO AD AVERE UN FISICO BESTIALE MA NON SO COME FINIRÀ. GIRAVO CON UN MAGLIONE SOTTO LA CAMICIA PERCHE’... - IL PROCESSO SUL DOPING? FU UN'INGIUSTIZIA. ALLA JUVE PRENDEVAMO LA CREATINA COME TUTTI, LECITAMENTE" – E POI MANCINI, MOGGI, VICINI ('CON LUI LA NAZIONALE PIU’ DIVERTENTE'), SACCHI (‘FECI IL PERMALOSO’) E LIPPI ‘IL MIO MESSIA’ – LIBRO + VIDEO