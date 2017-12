SPACCARE A 70 ANNI! - LA PLURICAMPIONESSA DI POLE-DANCE GRETA PONTARELLI, 67 ANNI, HA INIZIATO QUESTO SPORT A 59 ANNI PER COMBATTERE L’OSTEOPOROSI. ADESSO VIAGGIA IL MONDO PRENDENDO PARTE A NUMEROSE GARE, DANDO DEL FILO DA TORCERE A RAGAZZE CHE HANNO LA METÀ DEI SUOI ANNI. IL SUO CONSIGLIO: “NON ESISTONO SCUSE PER NON COMINCIARE”

“www.dailymail.co.uk”

Greta Pontarelli, di San Diego, ha iniziato a praticare la poledance alla tenera età di 59 anni, in una scommessa personale contro l’osteoporosi, la patologia che provoca l’indebolimento delle ossa, diffusa ereditariamente nella sua famiglia.

Oggi, a 67 anni, dopo aver ballato in tutto il mondo e aver vinto una serie di premi prestigiosi, dice: “Voglio che le persone sappiano che l’età non dovrebbe impedire a nessuno di porsi degli obiettivi e inseguire i propri sogni. Sento sempre dire “sono troppo vecchio, troppo pesante, questo o quello,” e lo capisco, perché ci sono passata. Ma sono tutte scuse.”

Nonostante da giovane avesse già partecipato a diverse competizioni da ginnasta, fino a otto anni fa non aveva mai preso in considerazione l’idea di fare la poledance, finché non si è messa a cercare degli esercizi per rafforzare le ossa su internet.

Dopo essersi imbattuta in un video di pole-dance su youtube, non è riuscita a toglierselo dalla testa e dopo qualche settimana si è iscritta per fare una prova.

Ripensando alla sua prima lezione ricorda quanto fosse stata difficile, pur avendo molta esperienza di ginnastica: “Non è facile come andare in bici, penso che l’istruttore avesse creduto che non sarei mai tornato, ma c’era qualcosa in quello sport che mi affascinava.”

Greta ha iniziato a frequentare le lezioni regolarmente, rafforzandosi sempre di più e celebrando ogni volta come se fosse una piccola vittoria per automotivarsi.

A 62 anni, ha preso parte alla sua prima competizione a Los Angeles, competendo contro ragaze di 18 anni. Le persone continuavano a guardarle come se fosse un’anomalia, e presto Greta realizzò che non c’erano altre partecipanti della sua stessa età.

In seguito ha partecipato anche ai campionati di danza americani arrivando seconda, mancando il primo posto per un millesimo di punto e mezzo. Da allora, ha continuato a viaggiare nel mondo per partecipare alle gare, conseguendo cinque titoli mondiali.

Nonostante la vispa pensionata ammetta che bisogna saper ascoltare il proprio corpo, riesce ancora a contorcersi assumendo forme incredibili.

