27 gen 2018 15:09

SPADELLA NELL'ALTO DEI CIELI - 1500 CHEF IN UNIFORME BIANCA SI SONO PRESENTATI NELLA CATTEDRALE DI LIONE PER DARE L’ULTIMO SALUTO A PAUL BOCUSE, IL PADRE DELLA CUCINA MODERNA FRANCESE, SCOMPARSO LUNEDÌ SCORSO A 92 ANNI - TRE STELLE MICHELIN PER 50 ANNI, HA ISPIRATO GENERAZIONI DI CUOCHI