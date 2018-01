IN SPAGNA E’ MAGNA MAGNA - IL FISCO DI MADRID INCASTRA SHAKIRA PER UN’EVASIONE PER DECINE DI MILIONI - ALLA POPSTAR VIENE CONTESTATO DI AVER OCCULTATO I PROVENTI DELLE TOURNÉE ALL’ESTERO TRA IL 2011 E IL 2014 - GLI ISPETTORI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE HANNO GIA’ PIZZICATO MESSI, CRISTIANO RONALDO E MOURINHO

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

SHAKIRA PIQUE'

Il fisco spagnolo, si sa, non perdona. Dopo Leo Messi, Cristiano Ronaldo e José Mourinho questa volta gli ispettori dell' Agenzia delle entrate hanno preso di mira la cantante colombiana Shakira che dal 2011 ha una relazione con il calciatore catalano Gerard Piqué e vive con lui in Spagna tra una tournée e l' altra.

L'accusa è di quelle pesanti. La star sudamericana avrebbe evaso diverse decine di milioni di euro nell' arco di quattro anni. A dare la notizia è stato ieri il quotidiano La Vanguardia . La frode fiscale sarebbe stata commessa tra il 2011 e il 2014 anni in cui la cantante viveva in Spagna ma non aveva ancora stabilito nel Paese la sua residenza ufficiale. Gli ispettori sostengono che, anche in quei tre anni, Shakira aveva passato più di 183 giorni a Barcellona, superando così la soglia dopo la quale si è obbligati a pagare le tasse in Spagna.

Shakira Gerard Pique

La denuncia è stata presentata alla fine dello scorso anno. Nonostante la maggior parte dei guadagni della cantante provenga dai suoi concerti all' estero, il fisco reclama quanto gli spetta. D' altra parte proprio in quel periodo la popstar ha avuto due figli: Milan nato nel gennaio del 2013 e Sasha, nato nel gennaio del 2015. Quindi non ci dovrebbero essere dubbi, secondo gli ispettori, sul fatto che l' abitazione principale della cantante fosse già allora a Barcellona.

SHAKIRA SI CAMBIA IL COSTUME IN SPIAGGIA

Ora la parola passa alla procura che dovrà decidere anche se ci saranno conseguenze penali, nel qual caso la popstar rischia fino a due anni di prigione oltre a una multa di quelle pesanti.

L' entourage della cantante, però, getta acqua sul fuoco: «Si tratta solo di una differenza di criteri e non di frode fiscale, è stata solo usata una tecnica diversa» ha detto una fonte a La Vanguardia .

SHAKIRA SI CAMBIA IL COSTUME IN SPIAGGIA

Shakira, 41 anni il prossimo 2 febbraio, ha venduto più di 60 milioni di album dall' inizio della sua carriera e resta una delle cantanti più popolari al mondo. Su Twitter ha 50 milioni di follower. Secondo i dati forniti da Forbes tra il 2010 e il 2015 la pop star incassava circa 25 milioni all' anno dai suoi tour all' estero.

SHAKIRA AL MARE

La notizia ha fatto alzare più di un sopracciglio ai fan della star che hanno accusato, tra le righe, il fisco spagnolo di attuare una vendetta trasversale nei confronti del difensore del Barcellona, compagno di Shakira, che si era apertamente schierato per l' indipendenza catalana e aveva votato sì al referendum (illegale) del primo ottobre scorso. Un gesto che gli era valso insulti sui social, dove molti avevano chiesto la sua esclusione dalla nazionale spagnola.

shakira pique 4

Sicuramente Shakira non è la prima vittima degli inflessibili ispettori. Nel 2016 l' attaccante del Barça Leo Messi era stato condannato a 21 mesi di carcere (pena sospesa perché inferiore ai 24 mesi) per aver eluso 4,1 milioni di tasse per tre anni, occultando il frutto dei suoi diritti di immagine attraverso una rete di società offshore. La sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema il 24 maggio 2017.

shakira pique 1

Lo scorso agosto Cristiano Ronaldo, il quadruplo «pallone d' oro» del Real Madrid, è finito in tribunale con l' accusa di aver evaso 14,7 milioni di euro tra il 2011 al 2014. Alla giudice l' attaccante ha dichiarato: «Sono qui solo perché mi chiamo Cristiano Ronaldo». La stessa sorte è toccata all' allenatore del Manchester United José Mourinho che a settembre è stato accusato di aver frodato il fisco spagnolo per 3,3 milioni di euro relativi a proventi dei diritti d' immagine. Mourinho, nel dubbio, ha preferito pagare e chiudere la questione. Chissà se Shakira farà lo stesso.

shakira shakira alla finale del maracana shakira