14 feb 2018 23:28

SPARI IN UN LICEO DELLA FLORIDA - "ALMENO 7 MORTI E DIVERSI FERITI" - PRESO IL KILLER: SI TRATTA DI UN 18ENNE, EX STUDENTE DELLA SCUOLA, DESCRITTO COME "UN RAGAZZ DIFFICILE" - IL TWEET DI TRUMP - VIDEO