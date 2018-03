GENISH DO BRASIL: SE IN ITALIA IL FONDO ELLIOTT CHIEDE LA TESTA DI SEI CONSIGLIERI DI TIM, IN BRASILE A PARTI INVERTITE L’AMMINISTRATORE DELEGATO AMOS GENISH MANDA A CASA SEI MEMBRI DEL CDA DELLA CONTROLLATA CARIOCA, PREPARANDO IL TERRENO PER UNA SUA PERSONALISSIMA EXIT STRATEGY QUALORA LA BATTAGLIA CON ELLIOTT LO VEDESSE SOCCOMBERE