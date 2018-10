LO SPETTACOLO IN UN’IMMAGINE – PROFESSIONISTI E DILETTANTI SI SFIDERANNO PER AGGIUDICARSI IL ‘SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2019’, LA COMPETIZIONE CHE DECRETERÀ LE FOTO PIÙ BELLE TRA LE DIVERSE CATEGORIE IN CONCORSO – LA LUCE CHE FILTRA ATTRAVERSO LE PORTE DEL TAJ MAHAL, I CAMMELLI NEL DESERTO AL TRAMONTO E IL SELFIE DI DUE SUORE A ROMA…

DAGONEWS

world photography awards 8

Panorami spettacolari, ritratti e paesaggi lunari. Fotografi professionisti e dilettanti si sfideranno con i loro scatti mozzafiato per aggiudicarsi il ‘Sony World Photography Awards 2019’, la più variegata competizione fotografica del mondo.

Tra gli scatti spiccano le immagini degli iceberg bloccati nell’acqua ghiacciata a Svalbard, di un tuffatore davanti al Guggenheim di Bilbao e di persone intrappolate nell'acqua.

world photography awards 7

In altri scatti si possono ammirare i cammelli del deserto al tramonto nello Xinjiang, in Cina, un cervo rosso in una nebbiosa mattina d'estate a Bushy Park, vicino a Londra, e la luce del sole mattutino che filtra attraverso le porte del Taj Mahal ad Agra, in India.

Giunto alla dodicesima edizione, il premio celebra la migliore fotografia degli ultimi 12 mesi. La competizione si articola in diverse categorie, tra cui Documentari, Paesaggi, Ritratti, Sport, Fauna selvatica, Viaggi, Cultura e altro ancora.

world photography awards 6

I fotografi hanno tempo fino al 30 novembre 2018 per partecipare al concorso nella categoria Student, fino al 4 gennaio 2019 per le competizioni Open e Youth, e fino all'11 gennaio 2019 per Professional.

world photography awards 5 world photography awards 9 world photography awards 3 world photography awards 2 world photography awards 17 world photography awards 18 world photography awards 12 world photography awards 13 world photography awards 1 world photography awards 10 world photography awards 11 world photography awards 14 world photography awards 15 world photography awards 16 world photography awards 4