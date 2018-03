SPICE DI SCANDALO - “MEL B E’ UNA TOSSICA BUGIARDA, SI TIRAVA GIU’ I PANTALONI E PROVAVA A PISCIARE SUL DIVANO DAVANTI ALLA FIGLIA” - NEL DIVORZIO CON L’EX SPICE, STEPHAN BELAFONTE HA CONCORDATO DI NON DIFFONDERE I VIDEO DEI LORO TRIANGOLI HOT E AGGIUNGE: “NON È VERO CHE È STATA FORZATA A FARLO, HO I VIDEO IN CUI MEL B DICE APERTAMENTE DI ESSERE ECCITATA DALLA COSA” - VIDEO

DAGONEWS

Stephen Belafonte si sfoga su TMZ e respinge al mittente, l’ex Spice Girl Mel B, le accuse di violenza domestica che lo hanno coinvolto nel recente divorzio milionario fra i due.

“Ubriaca già dalle prime ore del mattino, sbatteva su tutte le porte ed i muri perché non era in grado di reggersi in piedi” facendo riferimento all’episodio del 2014 in cui Mel B è stata ricoverata con segni di violenza sul corpo, accusando l’ex marito di esserne stato l’autore.

Al centro della querelle l’affidamento della figlia Angel, il cui padre biologico è Eddie Murphy.

Belafonte riporta soprattutto una versione differente sulla questione dei video hot che li ritraebbero in un triangolo amoroso: “Non è vero che è stata forzata a farlo, ho i video in cui Mel B dice apertamente di essere eccitata dalla cosa”.

