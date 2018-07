DAGORETROSCENA FCA - CONSIDERATO L’EREDE DI MARCHIONNE, ALFREDO ALTAVILLA NON È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE PERCHÉ ITALIANO E TROPPO INDIPENDENTE. DOPO MARCHIONNE, JOHN ELKANN NON VUOLE CEDERE IL COMANDO A NESSUNO - NEGLI ULTIMI DUE ANNI AVEVA RIFIUTATO MOLTE POSIZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO IN ALTRE AZIENDE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE CONFIDANDO IN ALCUNE PROMESSE SOTTOVOCE DI MARCHIONNE....