LO SQUILLO DI JO – LA CONDUTTRICE, 56 ANNI, HA SFIDATO LA CENSURA (E LA LEGGE DI GRAVITÀ) E HA PUBBLICATO UNA FOTO IN TOPLESS SU INSTAGRAM, RICORDANDO L’ESTATE – MA IL SOCIAL BACCHETTONE È GIÀ INTERVENUTO E IN MENO DI 24 ORE L’IMMAGINE DELLA SQUILLO SCAPEZZOLATA È STATA RIMOSSA…

Da "www.liberoquotidiano.it"

jo squillo 12

Jo Squillo ha pubblicato su Instagram una foto in topless da censura. La conduttrice in uno scatto in slip e seno nudo, ricorda l'estate passata e scrive: "Col sole negli occhi".

