Maltempo, prevista neve anche su Roma. Scoppia l'inverno sull'Italia. Una bassa pressione semi-stazionaria continua ad influenzare le regioni centro-meridionali, e nelle prossime ore anche il Nord Italia, con neve fino in pianura. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che giovedì neve diffusa cadrà su gran parte dell'Emilia Romagna fino in pianura. Nevicherà a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza con accumuli fino a 10/25 centimetri.

Possibile neve mista a pioggia o qualche ora di neve anche sul Veneto e sul resto della pianura padana. Venerdì altra giornata di neve copiosa sull'Emilia, nelle prime ore del mattino debole anche su gran parte della Valpadana. Neve a quote collinari in Toscana. Sempre venerdì maltempo intenso in arrivo su Sicilia, Calabria e poi Puglia. Nel weekend arriva il Burian.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che da domenica 25 aria freddissima dalle stesse russe si riverserà sulle regioni settentrionali e poi centrali. Il Burian dilagherà su mezza Italia portando nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana. Nevicherà al Nordovest fino in pianura, e ancora in Emilia Romagna, possibile neve anche a Genova e su tutta la Liguria, Toscana, Umbria. Temperature glaciali con l'inizio della settimana, fino a -15° di notte sulla Pianura padana, -1° di giorno. Gelo anche su tutto il Centro, con Roma che toccherà i -5° di notte. Sanò annuncia in anteprima una possibile nevicata sulla Capitale per lunedì 26.

