UNO SPLENDIDO NOVANT-ENNIO – “TARANTINO? E’ UN CRETINO SENZA IDEE, I SUOI FILM SONO SPAZZATURA"- MORRICONE, CHE NEL 2016 HA VINTO L’OSCAR PER LA COLONNA SONORA DI 'THE HATEFUL EIGHT', ATTACCA IL REGISTA USA, “CAPACE SOLO DI CUCINARE COSE VECCHIE”: “NULLA DI ORIGINALE NEL SUO LAVORO. SI LIMITA A RUBARE AGLI ALTRI..” - E SULLA CERIMONIA DEGLI OSCAR...