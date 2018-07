LE STANZE DEL PIACERE – PER RIACCENDERE LA PASSIONE BISOGNA USCIRE DALLA CAMERA DA LETTO! – CONSIGLI PER FARE SESSO IN OGNI ANGOLO DELLA CASA – “IN SALA DA PRANZO LEGATE IL VOSTRO LUI A UNA SEDIA E FATELO IMPAZZIRE, IN BAGNO LASCIATEVI RADERE LE GAMBE E ANCHE IL PUBE: È ESTREMAMENTE ECCITANTE” – “IN CUCINA GIOCATE CON IL CIBO, IN CAMERA DA LETTO LEGGETE STORIE EROTICHE E NELLA STANZA DEGLI OSPITI…”

Finita la luna di miele è quasi scontato: la camera da letto diventa l’unica camera nella quale fare sesso. Ma se si vuole riaccendere la passione è bene esplorare ogni stanza della casa per scoprire un’intimità diversa e lasciarsi andare a un pizzico di erotismo in più. Parola della sexperta Tracey Cox che ha elencato una serie di consigli per animare la vita sessuale e riuscire a trascinare vostro marito fuori dal letto.

La sala da pranzo

Legalo a una sedia della sala da pranzo usando un vecchio paio di collant o una sciarpa, poi spoglialo, mantenendo il contatto visivo per tutto il tempo. La regola d'oro è che a te è permesso toccarlo, ma a lui non è consentito toccare te.

Le tue mani sono le sue mani, quindi toccati come vorrebbe toccarti lui, in punti che vorrebbe esplorare. Solo quando ti supplica di slacciarlo afferra il suo pene e fallo godere.

La sala lounge

Usa i dadi e associa a ogni numero un indumento da levare (1. Jeans 2. Reggiseno 3. Calzini ecc.). Inizia a giocare e in poco tempo vi troverete nudi. A quel punto prendi un telo e mettilo a terra.

Fallo sdraiare supino e mettiti a cavalcioni su di lui per eccitarlo con un massaggio che non prevede l’uso delle mani. Usa il seno e passalo lungo tutta la sua schiena, le cosce, le gambe e il sedere. Eccitazione assicurata.

Il bagno

Lascia che ti rada le gambe. È una cosa incredibilmente erotica da fare: siediti sul bordo del bagno e lasciagli spalmare la schiuma da barba e fagli usare il rasoio. Fallo decidere se per una volta vorrà vedere il pube senza peli.

Quando avrete finito sarete incredibilmente eccitati. Fate sesso in piedi contro il telaio della porta: porta il sedere in alto e mettiti sulle punte per permettergli di penetrare. Puoi anche sederti sul copriwater e spingerlo a regalarti un orgasmo clitorideo. Non lesinate l’uso di sex toy.

La cucina

Il cibo è un ottimo “sex toy”, è versatile e le possibilità sono infinite: spalmati panna montata, miele, gelato e cioccolato sul seno, sulla pancia, sulle cosce e lascialo leccare.

Introducete nei vostri giochi anche banane e zucchine.

Fate molte attenzione: è necessario sapere che, se avete intenzione di spalmare alimenti all’interno della vagina, il cibo zuccherino può scatenare infezioni, mentre i cibi grassi lasciano una pellicola che potrebbe far rompere il preservativo. Quando siete molto eccitati, sali sul piano cottura, lascialo inginocchiare e concediti del buon sesso orale.

Camera da letto

Raccontagli una favola della buonanotte: afferra un libro erotico, conducilo in camera da letto come se fossi la madre e lui il bambino, rimboccagli le coperte e inizia a leggere.

La regola è: lui può toccarti, ma tu no. Quando sei arrivata al limite e non vedi l’ora di mettere le mani sul tuo lui, concediti un 69.

La lavanderia

Metti a lavare dei panni e, mentre attendi la centrifuga, lascia che il tuo lui ti lavi i capelli. È un gesto molto erotico e quando la lavatrice avrà iniziato a centrifugare monta sull’elettrodomestico per sentirlo vibrare: più l'apparecchio è vecchio, più forti saranno le vibrazioni che si propagheranno per il tuo corpo. A quel punto non ti resta che portare la testa del partner tra le cosce.

La camera degli ospiti

È la stanza che non usi mai e per questo puoi diventare chiunque tu voglia. Seducilo come se fosse la prima volta, fai sesso con lui davanti allo specchio, mordigli il collo, passa le mani sul suo corpo, togligli i vestiti, prima di massaggiarti nuda contro la sua schiena. Infine portalo all'orgasmo masturbandolo e lascialo guardare mentre lo fai.

Ma la stanza degli ospiti è perfetta anche per i giochi di ruolo. Inizia facendo scorrere leggermente le dita sulle sue natiche, infila leggermente la mano e penetra un po’ e infine sculaccialo dal basso verso l’alto. In quella stanza potete essere chiunque voi vogliate essere.

