LA STELLA DI TRUMP NON BRILLA PIÙ – A HOLLYWOOD LA STELLA DEDICATA A DONALD TRUMP SULLA WALK OF FAME A HOLLYWOOD È STATA NUOVAMENTE VANDALIZZATA - L'AUTORE DEL GESTO SAREBBE UN UOMO PRESENTATOSI SUL POSTO CON UNA CUSTODIA DA CHITARRA, DALLA QUALE HA POI ESTRATTO UN PICCONE – NON È LA PRIMA VOLTA CHE… (VIDEO)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

trump, walk of fame 9

La stella dedicata a Donald Trump sulla Walk of Fame a Hollywood è stata nuovamente vandalizzata. Questa volta la targa che riporta il nome del presidente Usa, posata nel 2007 per celebrarne le apparizioni televisive, non è stata semplicemente sporcata o imbrattata, come diverse altre volte in passato, ma praticamente distrutta con un piccone. Jonathan Gonzalez, giornalista di Nbc Los Angeles, ha diffuso le immagini della targa demolita.

trump walk of fame

Secondo alcuni testimoni, l'autore del gesto sarebbe un uomo presentatosi sul posto con una custodia da chitarra, dalla quale ha poi estratto il piccone. La persona si sarebbe poi dileguata prima dell'arrivo della polizia, facendo perdere le sue tracce.

trump, walk of fame