A STO PUNTO FAMO PONTE! SCUOLE CHIUSE A ROMA ANCHE DOMANI: LA RAGGI FIRMA L'ORDINANZA CHE DISPONE LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO - MA ALLORA PERCHE' NON VIENE FERMATA ANCHE LA PARTITA LAZIO-INTER DI STASERA? IL CALCIO E' UNA COSA SERIA, MICA COME L'ISTRUZIONE...

(ANSA) - Anche domani scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.

LAZIO-INTER SI GIOCA REGOLARMENTE

Si gioca. A meno di nuovi colpi di scena, a questo punto però improbabili. Tanto che la stesa Lega calcio ha confermato che Lazio-Inter stasera si disputerà regolarmente alle 20.30. Dalla Prefettura, infatti, non è stata comunicata alcuna decisione in merito, nonostante attorno all'ora di pranzo ci sia stata una riunione informale per valutare la situazione (con le due squadre che avevano dato la disponibilità a rinviare al gara). Nella capitale da questa mattina c'è una situazione di grande emergenza.

Il forte vento, che ha toccato punte di 100 chilometri orari, ha causato la caduta di parecchi alberi, molti dei quali anche nelle zone adiacenti allo stadio Olimpico. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, nel corso di uno dei quali un vigile è stato colpito ad una testa da un ramo ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Tante le situazioni di criticità, motivo per il quale nel primo pomeriggio sembrava probabile il rinvio a domani della partita.

Dalla Prefettura, però, non sono state evidentemente ravvisate ragioni per imporre lo spostamento della gara. Verso sera, oltretutto, era previsto un peggioramento delle condizioni meteo, anche se al momento la temuta tempesta non è ancora arrivata. Il problema maggiore resta quello della viabilità e dell'accesso allo stadio. Gli alberi caduti stanno creando disagi notevoli alla circolazione stradale. Per questo sta crescendo il malcontento tra i tifosi che, pur avendo acquistato il biglietto, temono di non poter raggiungere l'Olimpico. Situazione quindi paradossale, anche perché la Protezione civile ha diramato un comunicato in cui si invitano i cittadini ad evitare spostamenti se non strettamente necessari. Oggi oltretutto a Roma le scuole sono rimaste chiuse e molto probabilmente lo saranno anche domani.

