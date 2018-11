LE STORIE TASER – UN 34ENNE EGIZIANO STACCA UN DITO A UN POLIZIOTTO CON UN MORSO A MILANO – GLI AGENTI ERANO INTERVENUTI PERCHÉ L’UOMO STAVA PRENDENDO A MARTELLATE UN’AUTO POSTEGGIATA E QUANDO SONO ARRIVATI SUL POSTO HANNO USATO IL TASER. A QUEL PUNTO LUI…

Una nuova aggressione nei confronti delle forze dell'ordine. Un 34enne italiano di origine egiziana è stato arrestato a Milano dalla polizia per resistenza e lesioni gravi per aver staccato con un morso la testa della terza falange del dito medio della mano di un agente. L'uomo, risultato negativo a droga e alcol, era completamente fuori di sé e non è nuovo a episodi di violenza.

L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte scorsa, dopo che i poliziotti delle Volanti, su richiesta di alcuni cittadini, erano intervenuti alla stazione ferroviaria Certosa (in zona Musocco) dove l'uomo stava danneggiando con un martello un'auto posteggiata.

Sempre secondo quanto riferito dalla polizia, quando gli agenti sono arrivati sul posto, in via Mambretti, l'uomo avrebbe cercato di aggredirli e per fermarlo un poliziotto è ricorso al taser. Quando l'uomo è crollato a terra, un agente ha cercato di togliergli un oggetto che stringeva in mano (che dopo si scoprirà essere un accendino) e per tutta risposta, l'uomo lo ha morso.

Trasportato dal 118 alla Multimedica di Sesto San Giovanni (Milano), il poliziotto ha ricevuto una prognosi di 50 giorni. Anche l'aggressore è stato portato in ospedale in codice verde per accertamenti.

