9 ott 2018 18:14

STORMY DANIELS SI PENTE! – DOPO AVER DESCRITTO IL PENE DI TRUMP IN UN LIBRO ED ESSERE STATA OSPITE DI DECINE DI TRASMISSIONI IN CUI HA SVISCERATO I DETTAGLI DELLA NOTTE DI FUOCO CON IL FUTURO PRESIDENTE, LA PORNOSTAR FA UN PASSO INDIETRO E DICHIARA DI ESSERE A DISAGIO. ‘È COME SE AVESSI FATTO BODY SHAMING’ – ‘QUANDO HO SCRITTO IL LIBRO ERO ARRABBIATA, NON VOLEVO FERIRLO’