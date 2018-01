STRACCIONI FUORI DAI COGLIONI! - IL MATRIMONIO FRA IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE NON DEVE ESSERE “SPORCATO” DAI SENZATETTO: IL CONSERVATORE SIMON DUDLEY, A CAPO DEL DISTRETTO DI WINDSOR, DOVE SI SVOLGERANNO LE NOZZE IL 19 MAGGIO, HA CHIESTO DI RIMUOVERE GLI HOMELESS IN OCCASIONE DELL’EVENTO INVOCANDO L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

Dal “Corriere della Sera”

I poveri non sono graditi al matrimonio più glamour dell' anno, quello fra il principe Harry e Meghan Markle: il conservatore Simon Dudley, a capo del Royal Borough di Windsor, il distretto dove si svolgeranno le nozze il 19 maggio, ha chiesto di rimuovere i senzatetto in occasione dell' evento.

Dudley ha perfino scritto una lettera alla polizia in cui chiede l' intervento delle forze dell' ordine contro «l' accattonaggio aggressivo e l' intimidazione» di chi dorme per strada e su Twitter ha lanciato varie accuse agli «homeless», che secondo lui spesso hanno una casa ma stanno in strada solo per chiedere la carità. L' iniziativa ha suscitato aspre polemiche.

Anche la premier conservatrice Theresa May si è detta «in disaccordo» col responsabile locale del suo partito. La famiglia reale non commenta, sebbene il principe Harry sia impegnato nel volontariato.

