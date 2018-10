LA STRAGE DELLA LIMOUSINE – VENTI PERSONE SONO MORTE DOPO UN SCHIANTO DI UN FURGONE CON UNA LIMOUSINE CHE NON SI È FERMATA A UN INCROCIO NELLO STATO DI NEW YORK: TRA LE VITTIME, TUTTE GIOVANISSIME, ANCHE 4 SORELLE E I LORO MARITI CHE FESTEGGIAVANO UN COMPLEANNO – ‘È STATA COME UN’ESPLOSIONE’

Silvia Morosi per "www.corriere.it"

le vittime 8

Una tragedia con 20 morti, 18 dei quali a bordo di una Limousine e due pedoni che si trovavano di passaggio: è questo il bilancio dello schianto di sabato (alle 13.55 ora locale) nello stato di New York, uno dei peggiori della storia degli Stati Uniti, con vittime tutte giovanissime.

A bordo del veicolo, scrivono i media americani, c’erano anche quattro sorelle e i loro mariti, che stavano festeggiando il 30esimo compleanno della più giovane. «Era un regalo a sorpresa del marito, si erano da poco sposati», ha detto Barbara Douglas, zia delle ragazze.

«Erano bellissime e intelligenti, le migliori nipoti che potessi avere», ha detto la donna alla Nbc. L’automobile — ha aggiunto — era stata noleggiata in modo che nessuno dovesse guidare dopo i festeggiamenti. Il veicolo era stato «consegnato» ai giovani in sostituzione dell’autobus precedentemente riservato per portare i giovani alla festa, che si era rotto.

l'incidente della limousine 3

Lo scontro tra la limousine e il furgone è avvenuto a un incrocio a Schoharie, a circa 65 chilometri da Albany, tra la State Route 30 e la State Route 30A. L’Albany Times Union spiega che la Limousine è sbandata, finendo nel parcheggio di un ristorante, l’Apple Barrel cafe, dove si sarebbe schiantata su alcuni passanti.

le vittime 7

«È stata come un’esplosione», hanno riferito alcuni testimoni, parlando dello schianto in quello che nella zona è da molti conosciuto come un «incrocio maledetto», come riporta il Sun.

Le quattro sorelle si chiamavano Abigail - Abby - Jackson (cognome del marito), Mary Dyson (cognome del marito), Allison King (cognome del marito) e Amy Steenburg (cognome del marito): quest’ultima era la neo-sposa che festeggiava il compleanno. Il marito di Amy, Axel, è morto insieme al fratello, Rich Steenburg.

l'incidente della limousine 2

I testimoni hanno detto che la limousine viaggiava a circa 60 miglia all’ora quando non ha rispettato un segnale di stop, come si legge sul Daily Mail. Mary e Robert Dyson erano genitori di un bambino. Anche Adam e Abby avevano due figli piccoli, Archer di 4 anni e Elle di 16 mesi.

le vittime 1

Le indagini condotte dall’autorità per la sicurezza stradale americana, la National Transportation Safety Board, sono in corso: gli investigatori resteranno nell’area circa cinque giorni per raccogliere le prove. «Stiamo valutando tutti gli elementi» a disposizione, affermano le autorità. All’esame c’è chi era alla guida, la società a cui faceva capo la limousine ma anche il tipo di vettura per accertare eventuali difetti.

l'incidente della limousine 4

A dare l’allarme Jessica Kirby, manager del negozio di fronte al quale è avvenuto lo scontro, Apple Barrel Country Store. «La polizia dello stato sta lavorando con le autorità federali e locali per indagare sull’incidente — afferma il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo —. Ho indicato a tutte le agenzie statali di fornire le risorse necessarie per aiutare nell’indagine e determinare cosa è accaduto».

