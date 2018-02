LO STRATOLAUNCH È L'AEREO PIÙ LARGO SULLA TERRA E MISURA QUANTO UN CAMPO DA CALCIO. È STATO FINANZIATO DA PAUL ALLEN, COFONDATORE DI MICROSOFT, ED È PROGETTATO PER LANCIARE I MISSILI NELLO SPAZIO. IL PRIMO VOLO NEL 2019 (VIDEO!)

Lo Stratolaunch è un aereo progettato e finanziato da Paul Allen, cofondatore di Microsoft insieme a Bill Gates, per spedire satelliti nello spazio.

Composto da sei motori di Boeing 747, la sua apertura alare misura 117 metri, più di un campo da calcio, ed è talmente grande da avere bisogno di due fusoliere per sollevarsi da terra, ciascuna delle quali dotata di una cabina da pilotaggio.

Il suo primo volo è previsto per il 2019.

Lo scopo commerciale dello Stratolaunch sarà quello di lanciare in orbita, attraverso l’uso di alcuni razzi, dei satelliti e altre strumentazioni spaziali, in modo da ridurre le distanza e avere tutti i vantaggi che comporta spedire qualcosa nello spazio non da terra.

La mossa di Allen, coincide con la nascita di un nuovo modello di business vòlto a vendere accesso a internet, immagini ad alta definizione del pianeta, dati climatici e altri servizi raccogliendo i dati da centinaia di satelliti che orbitano a basa altitudine dalla Terra.

Ma la sua visione si differenzia da quella di altre imprese visionarie spaziali come la ‘Space X’ di Elon Musk, la ‘Blue Origin’ di Jeff Bezos o la ‘Virgin Galactic’ di Richard Branson: Musk infatti vuole far arrivare le persone su Marte; Bezos sta sviluppando dei razzi a basso costo riutilizzazbili allo scopo di spostare le industrie più intensive e pesanti fuori dalla Terra, mentre Branson si sta concentrando sul turismo spaziale.

Ciò che rende unico l’approccio di Allen invece sarà la capacità di posizionare il suo aeroplano in maniera tale da poter spedire direttamente, velocemente e con massima precisione i satelliti in orbita, senza incorrere in tutti gli intoppi burocratici che comporterebbe farlo da terra.

